Porto-Milan, Pioli: “Sappiamo che è difficile, ma siamo forti”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Le ultime ore come tutte quelle prima di una partita importante. Sappiamo le difficoltà che avremo, ma siamo pronti. Sicuramente siamo compatti e uniti. Sappiamo che la partita è importante per la classifica. Sappiamo anche che abbiamo raccolto poco nelle prime due, cercheremo di essere migliori stasera. L'idea è far giocare di più Ibrahimovic. Ha bisogno di giocare e ritrovare ritmo, anche per la struttura fisica che ha. Il gruppo è forte, la squadra che scenderà in campo oggi è certamente competitiva. Anche gli avversari lo sono, sono scaltri. Servirà una prestazione attenta. Del mio compleanno di domani ne parliamo dopo..."