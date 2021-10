Porto-Milan, Calabria: “Niente scuse, ma sul gol c’era fallo”

Calabria, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B di Champions League.

Il giocatore rossonero Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non mi piace trovare scuse. Se siamo al Milan un motivo c'è, siamo tutti giocatori di qualità. Magari qualcuno è fuori forma perché non gioca da tempo, ma non sono alibi. Se è andata così qualche motivo c'è, ma ora dobbiamo continuare a far bene in campionato. Sul loro gol mi sembrava fallo, siamo un po' sfortunati col VAR".