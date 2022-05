Nuova Champions League, tutte le novità a partire dal 2024 | News

Il Comitato Esecutivo UEFA ha dato il via alla nuova struttura della Champions League: ecco tutte le novità a partire dal 2024

Enrico Ianuario

Nella giornata di oggi, il Comitato esecutivo UEFA ha dato il via libera alla nuova struttura della Champions League. A partire dalla stagione 2024/2025 saranno 36, e non più 32, le squadre partecipanti alla competizione europea più importante, con il girone che diventerà unico. In questo modo, ad ogni club verrebbe garantito un minimo di 8 partite, e non più 6, da giocare quattro in casa e quattro in trasferta.

Un'altra importante novità riguarda la distribuzione dei posti extra. Un posto andrà al club che si classificherà al terzo posto nel campionato della Federazione al quinto posto nel Ranking UEFA per Paesi; un posto sarà assegnato a un campione nazionale estendendo da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificheranno attraverso il cosiddetto “Percorso Campioni”. Per quanto riguarda gli ultimi due posti, la UEFA riporta che verranno assegnati "alle Federazioni con il migliore ranking collettivo delle rispettive società nella stagione precedente (numero totale di punti ottenuti diviso per il numero di squadre partecipanti)".

Se la nuova struttura entrasse in vigore a partire già dalla prossima stagione, la UEFA chiarisce che "alla fine della stagione in corso le due Federazioni che aggiungerebbero un club alla Champions League, in base alle prestazioni collettive dei loro club, sarebbero Inghilterra e Olanda".

Come aggiunge 'Calcio&Finanza', potrebbe dunque verificarsi che una delle quattro maggiori leghe europee - vale a dire Spagna, Inghilterra, Italia e Francia - possa qualificarsi in Champions League con ben sette squadre. In che modo? Prendendo come esempio l'Italia, se due diverse squadre del campionato italiano dovessero vincere la Champions League e l'Europa League, senza arrivare nelle prime quattro posizioni di classifica, l'Italia accederebbe con sei squadre all'edizione successiva della Champions. Le squadre diventerebbero sette nel caso in cui l'Italia dovesse avere il ranking collettivo delle rispettive squadre nella stagione precedente più alto, guadagnando così un posto extra che verrebbe assegnato alla formazione arrivata quinta in Serie A.

