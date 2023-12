Newcastle-Milan, Howe: “Infortunio serio per Pope, duro colpo per noi”

Il Newcastle, prossimo avversario del Milan in Champions League, perde Nick Pope per infortunio. Il tecnico Howe ha commentato l'accaduto

Il Milan tra poco più di una settimana affronterà il Newcastle in Champions League nel match valevole per l'ultimo turno della fase a gironi. La gara è in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 21:00 al St. James' Park di Newcastle. Nella giornata di ieri i 'Magpies' hanno battuto in casa il Manchester United scavalcandolo in classifica. La sfida, però, ha visto anche il grave infortunio di una delle sue pedine fondamentali. Infatti, il portiere Nick Pope è uscito al minuto 86 per una lussazione alla spalla.