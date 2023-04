Napoli-Milan, Spalletti: “Siamo stati ingenui e un po’ inesperti”

Sulla partita: "Prima di tutto si fanno i complimenti al Milan perché sono stati veramente bravi. Poi si fanno i complimenti alla squadra. Il tempo non ha retromarcia, non si può tornare indietro e abbiamo troppo dolore per non aver passato il turno. Di rimorsi non ne abbiamo per atteggiamento e scelte fatte dalla squadra. Ci siamo arrivati con il fiato corto dopo la pausa nazionali, anche lo 0-4 è stato troppo per il livello della squadra perché le partite le abbiamo fatte. Questa sera siamo stati ingenui, un po' inesperti nelle scelte della partite e qualche ingiustizia.."