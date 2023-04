Napoli-Milan, Leao: “Un orgoglio essere qui. Futuro? Voglio sognare”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di Champions League

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si è svolta allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Napoli-Milan 1-1, così Leao nel post-partita del 'Maradona' — Sul suo assist per il gol di Giroud come quello di Gullit per van Basten in Napoli-Milan del 1988: "È uguale. Io so che posso fare la differenza. Se non riesco a fare gol ci sono i miei compagni".

Su Leao che potrebbe essere per il Milan quello che fu Gullit: "Sono contento di essere qua. È un orgoglio difendere questa maglia. Non ci sono parole per chi lavora con me. L'anno scorso ho fatto una bella stagione in campionato e volevo farlo vedere anche quest'anno in Champions League".

Sul tirare i calci di rigore: "Sto imparando".

Su come vede la sua storia futura: "Voglio continuare a sognare, più in alto, come tutti i giocatori che ci sono nel Milan: vogliamo vincere la Champions League e siamo qui ad un passo. Ci dobbiamo provare fino alla fine". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>