Napoli-Milan, Calabria: “Perché non pensare di poter alzare la Champions?”

Napoli-Milan 1-1, così Calabria nel post-partita del 'Maradona'

Sulla partita di stasera: "Sono davvero orgoglioso di questa squadra per come ha interpretato queste due gare. Abbiamo corso l'uno per l'altro con spirito di sacrificio. Quando fai queste prestazioni non è un caso che vinci. Anche contro grandi squadre come questo Napoli".