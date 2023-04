Napoli-Milan 0-1, Maignan ipnotizza Kvaratskhelia dagli undici metri

Altro rigore parato nel corso del match tra Napoli e Milan. Dopo l'errore di Giroud nel primo tempo, nella ripresa è Mike Maignan ad ipnotizzare Khvicha Kvaratskhelua. Rigore sacrosanto concesso da Marciniak per un fallo di mano di Tomori che aveva provato ad opporsi in scivolata ad un cross di Giovanni Di Lorenzo, ma è intervenuto in meniera scomposta e ha colpito la sfera con il braccio. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>