Milan-Tottenham, Tonali: “Non volevamo prendere gol, abbiamo dato tutto”

Se il Milan si è lasciato alle spalle il brutto periodo: "Sicuramente vincere fa bene. Vincere in questo momento dopo varie partite non da Milan ci fa felici. In più vincere in Champions dà qualcosa in più. Abbiamo approcciato bene, abbiamo dato tutto stasera".

Sul suo nuovo ruolo: "Sappiamo che prendere gol fa male. In questo momento così delicato lo sappiamo bene. Facciamo di tutto per non prendere gol. Dare una mano di più in difesa, anche con una difesa a tre, non è un problema. Non prendere gol ci fa bene e non volevamo prenderlo".