Milan-Tottenham, Mr Rain: “Il mio supereroe rossonero è Calabria”

Mr Rain, cantante e tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League che si disputerà alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."Già da piccolo, non ricordo chi, mi ha passato la passione del Milan. Ho anche foto da piccolo con la maglia del Milan. Il mio supereroe rossonero è Davide Calabria, è una buonissima persona e tiferò sempre per lui e tutta la squadra. Per questa sera ho good vibes".