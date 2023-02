Milan-Tottenham, Marelli: “Romero su Tonali era da cartellino rosso”

Luca Marelli, ex arbitro in Serie A, ha analizzato su 'Twitter', durante Milan-Tottenham, l'intervento di Cristian Romero su Sandro Tonali

Luca Marelli, ex arbitro in Serie A e collaboratore di 'DAZN', è intervenuto sul proprio account ufficiale su 'Twitter' per commentare, a proposito di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, il duro intervento di Cristian 'Cuti 'Romero su Sandro Tonali. Un'entrata che l'arbitro svizzero Sandro Schärer ha punito soltanto con un cartellino giallo.