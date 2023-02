Milan-Tottenham, Kalulu: “Tutti hanno dato il massimo. Thiaw è pronto”

Sulla prestazione collettiva del Milan : "Tutti hanno dato il massimo oggi. E' normale a questo livello se non dai tutto. Abbiamo avuto grandi occasioni per fare il secondo e il terzo gol ma dobbiamo tornare a casa con un atteggiamento positivo oggi".

Su Malick Thiaw : "L'ho visto molto bene. E' pronto con e senza la palla, così come sui duelli anche aerei. Ho visto le sue qualità da diverso tempo in allenamento. Spero che continui così".

Sulla gara di ritorno a Londra: "Abbiamo bisogno di rifare un tipo di partita come quella di oggi. In casa loro sarà difficile ma abbiamo tempo per lavorare e dobbiamo essere pronti a tutto".