Milan-Tottenham, Conte: “Peccato aver concesso il gol in quel modo”

Antonio Conte, tecnico degli 'Spurs', ha parlato a 'Mediaset' dopo Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League

Antonio Conte, allenatore degli 'Spurs', ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "E' stata una partita intensa, giocata alla pari con grande equilibrio. La pecca che abbiamo avuto è concedere il gol dopo cinque minuti, in quella maniera. Potevamo fare meglio. Lì si è messo un po' in discesa la partita per il Milan perché erano più attendisti e noi abbiamo faticato a trovare gli spazi. Però penso che la partita sia stata equilibrata, decisa da un episodio. Sappiamo benissimo che la qualificazione passa da due partite, questo è il primo round. Penso che per noi i nostri rimarranno infortunati. Le due squadre erano in emergenza, però onore al Milan perché sicuramente parte avvantaggiato".

Su Sarr e Skip: "Secondo me hanno giocato una partita positiva, non era positiva giocare con questa atmosfera. I tifosi hanno creato un bel rumore intorno alla partita. Potevano farsi influenzare negativamente, invece sono contento perché i ragazzi hanno dato buone risposte. Per me questo tipo di risposte mi fa stare più sereno per il futuro perché per il resto della stagione andremo avanti con Skip e Sarr. Però avere questo tipo di prestazione sicuramente da parte dei ragazzi mi lascia più sereno".

Su San Siro non troppo tenero con lui: "Quello fa parte della partita, del tifoso. Bisogna essere sereni, non dico di accettare l'insulto, però va bene così. Non sono mai stato l'allenatore o giocatore del Milan, sempre di avversarie al Milan. Quindi inevitabile che ci sia della rivalità e degli sfottò. Però penso che sia stato nei giusti limiti, faccio i complimenti al Milan perché l'anno scorso ha fatto qualcosa di incredibile, compreso il pubblico".