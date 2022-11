Milan, sorteggio Champions League: ecco perché il Bayern è più probabile

Lunedì 7 novembre, a Nyon, andrà in scena il sorteggio per decidere gli Ottavi di Champions League. Pericolo Bayern Monaco per il Milan

Dopo nove lunghissimi anni la pallina del Milan sarà nuovamente presente nelle urne di Nyon per quanto riguarda gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Champions League. Quale potrebbe essere l'avversario dei rossoneri e in quali percentuali? Innanzitutto la squadra di Stefano Pioli eviterà il Napoli (perché della stessa nazionalità) e il Chelsea (perché presente nello stesso girone). La sfida più probabile è quella con il Bayern Monaco vista la presenza dell'Inter e di tre squadre tedesche in seconda fascia che non possono incontrare i bavaresi. Il Milan, dunque, ha il 23,916% di possibilità di giocare contro la squadra di Nagelsmann. A seguire troviamo il Tottenham di Antonio Conte e il Manchester City di Pep Guardiola con il 17,312%. Ecco tutte le percentuali.