Milan, sorteggi Champions League: ecco la guida | NEWS

Il Milan è inserito in terza fascia, insieme a Lazio, Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Stella Rossa, Sporting Braga, PSV Eindhoven e Copenhagen. In quarta fascia Newcastle, Union Berlino, Celtic, Galatasaray, Real Sociedad, Lens, Anversa e Young Boys. Nel format attuale, non è possibile incontrare nella Fase a gironi squadre della stessa federazione.

Gli otto gironi saranno distinti per colore: i gruppi A, B, C e D saranno rossi mentre i gruppi E, F, G e H saranno blu. Affinché i club accoppiati dello stesso paese giochino in giorni separati, quando uno dei due club viene sorteggiato in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Questi gli accoppiamenti di squadre che dovranno giocare sicuramente in giorni differenti:

Manchester City - Manchester United

Siviglia - Atlético Madrid

Barcellona - Real Madrid

Napoli - Lazio

Bayern - Dortmund

PSG - Lens

Benfica - Porto

Feyenoord - PSV

Inter - Milan

Leipzig - Union Berlino

Arsenal - Newcastle

LE DATE DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2023/24

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

18 dicembre 2023: Sorteggio Ottavi di finale

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

15 marzo 2024: Sorteggio Quarti, Semifinali e Finale

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

La Finale si giocherà sabato 1 giugno a Wembley, Londra.

