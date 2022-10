Milan-Salisburgo, annunciata la copertura televisiva: ecco dove vederla

Annunciata la copertura tv. Ecco dove vedere Milan-Salisburgo, partita valida per la 6^ giornata del gruppo E di Champions League

Una vittoria fondamentale quella conquistata ieri dal Milan in casa della Dinamo Zagabria. Tre punti che consentono ai rossoneri di approdare agli Ottavi di Finale di Champions League anche con un pareggio. Il Salisburgo, dopo la sconfitta contro il Chelsea, infatti, è scivolato al terzo posto del girone con i suoi 6 punti. Il Diavolo, invece, ne ha 7. Le due squadre si affronteranno a San Siro mercoledì 2 novembre alle ore 21 in quella che sarà una vera e propria finale per il passaggio del turno.