Milan, Saelemaekers sfata un tabù: il goal di testa mancava da 8 mesi

2 goal in 2 partite di Champions League ma non solo: l'esterno offensivo del Milan, Alexis Saelemakers sfata un altro tabù

Uno degli uomini del momento in casa Milan in chiave europea è senza dubbio Alexis Saelemaekers , il momentaneo goal del 2-0 per i rossoneri sfata infatti un particolare tabù

4 punti in 2 giornate e il primario in solitaria nel gruppo E della fase a gironi di Champions League, ma per il Milan le buone notizie non finiscono qui. Quello siglato ieri sera da Alexis Saelemaekers è infatti il primo goal di testa realizzato dai rossoneri dopo ben 8 mesi! L'ultimo a realizzare una marcatura aerea fu infatti Olivier Giroud nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa.