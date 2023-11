Su Leao: "Rafa è un giocatore molto forte come Mbappé. Oggi sapevamo che il PSG attaccava molto, ma abbiamo lavorato bene. Ora ci dobbiamo concentrare e dobbiamo stare uniti".

