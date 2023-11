Milan-PSG, dollari a Donnarumma. Mbappé se la ride | VIDEO

Grande atmosfera stasera a 'San Siro' per Milan-PSG, quarta giornata della Champions League 2023-2024. Dollari per Donnarumma e Mbappé...

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il PSG, gara valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per restare appesi alla qualificazione agli ottavi di finale. Nel primo tempo sono piovuti i dollora con la faccia di Donnarumma dagli spalti. Sul social X è apparso il video della reazione di Mbappé.