Milan-Porto, Pioli: “Poco lucidi nel primo tempo. Da stasera si pensa al derby”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' dopo Milan-Porto, gara del 4° turno del Gruppo B della Champions League 2021-22

Un punto pieno di speranza o di rabbia?: "Difficile dire se speranza o rimpianto. Chiaro che volevamo vincere, non abbiamo impattato bene la partita. Nel primo tempo è diventato complicato, peccato per non essere stati lucidi perché potevamo fare del male anche nel primo tempo. Nel secondo tempo invece ha reagito, ha messo in campo tutto il potenziale. Dispiace che non siamo riusciti a vincere".