Milan , grossa novità per la Champions League 2024-2025: i dettagli

L'edizione di Champions League del prossimo anno, prima nella storia a 36 squadre partecipanti, avrà una grossa novità. Le squadre vincitrici del campionato nazionale non andranno in prima fascia. In prima fascia ci sarà solo la vincitrice della Champions League, insieme alle prime 8 squadre del ranking Uefa. Anche la vincitrice dell'Europa League non sarà in prima fascia: sarà in Champions League, ma nella fascia in base al suo ranking Uefa.