Milan-Newcastle, Tomori: “Ibra ci dà fiducia. Tonali? È un avversario”

Sugli errori commessi nella stracittadina: "Sappiamo bene le nostre qualità, non volevamo perdere il derby ma abbiamo perso e dobbiamo imparare dai nostri errori. Cercheremo di fare meglio già nelle prossime partite di campionato e Champions".

Sul Newcastle : "Siamo eccitati di giocare davanti ai nostri tifosi, possiamo iniziare bene il nostro girone. Conosciamo la qualità del Newcastle, giocano molto in profondità, dobbiamo essere pronti. Vogliamo migliorare la prestazione dell'ultima partita".

Sulla visita odierna di Zlatan Ibrahimovic a Milanello: "E' stato bello rivedere Zlatan, non ha detto tanto perché dovevamo allenarci. E' un uomo gentile, che ci dà fiducia e una voce in spogliatoio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.