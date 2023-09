Milan-Newcastle, il briefing di ‘acmilan.com’ | Champions League News

In un girone di ferro come quello sorteggiato dall'urna di Nyon, i rossoneri hanno la fortuna di disputare in casa la prima partita: il Newcastle ritrova la Champions League 20 anni dopo l'ultima volta con una squadra forte ma, in molti elementi, novizia della competizione. Il Milan, semifinalista della scorsa edizione, dovrà far valere la sua maggiore esperienza e anche cifra tecnica, sfruttando la spinta di San Siro: squadra e tifosi hanno voglia di ripartire dopo il Derby perso nel weekend. Una motivazione in più per tutti. Pur forti e insidiosi, gli inglesi cedono qualcosa ai rossoneri sul piano tecnico e dell'esperienza: servirà dunque attenzione, ma anche capacità di leggere e interpretare i momenti della partita. In un girone sulla carta equilibrato come questo, c'è poco margine di errore. LEGGI ANCHE: Pastore: "Al Milan serve una figura come quella di Ibrahimovic" >>>