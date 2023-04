Milan-Napoli, Pioli: “Nessuno pensa di aver superato il turno”

Sull'assenza di centravanti per il Napoli: "Il Napoli anche se non aveva il centravanti ha avuto le proprie occasioni. Mike Maignan ha lavorato bene. Loro hanno il miglior attacco ma noi possiamo fare ancora meglio e abbiamo la miglior difesa nelle ultime cinque. Non possiamo pensare di non concedere niente ad un avversario con tanta qualità. Dovremo soffrire anche a Napoli ma noi abbiamo anche le nostre qualità. Accetteranno qualche ripartenza ma noi in questo siamo forti".