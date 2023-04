Milan-Napoli, Maldini: “Essere qui è tanta roba, ma è nel nostro DNA”

Sulla vita da dirigente rossonero : "Nello spogliatoio da dirigente oramai non ci entri più. I momenti più intensi sono quando arrivi allo stadio e poi scendi in campo".

Su cosa prova Maldini per questo derby italiano di Champions : "Sono venuto con lo spirito di godermi questa doppia partita. Si gioca tutto in sei giorni, la tensione c'è ma è tutto ravvicinato".

Su cosa vorrebbe dire giocare il derby contro l'Inter in semifinale: "Vorrei essere lì, ma ci sono ancora tanti passi da fare. Questa è una partita difficilissima contro la squadra che ha dominato il campionato italiano e in Champions. Se dovesse succedere ... ma è tosta. Speriamo di rivederci qui! Le serate di pioggia spesso ci hanno portato qualcosa".