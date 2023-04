Milan-Napoli, Calabria: “Il pubblico ci ha aiutato molto, ma è tutto aperto”

Sull'inizio complicato: "Ci hanno creato dei problemi tra le linee all'inizio. Mike ci ha dato una mano. Non abbiamo subito gol contro la squadra che ha segnato di più in Champions".

Sulla sua crescita:"È partito tutto da me stesso. Ho lavorato su quello che potevo migliorare, anche seguendo i tempi di sviluppo normale. Non è facile giocare in questo stadio. La maturità poi arriva. Sono contento di quello che sto facendo qui. Stimolante giocare contro Kvaratshkelia, è stato bello poterlo affrontare. Mi auguro che la partita finisca allo stesso modo...". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>