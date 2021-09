Milan, Maignan è nella squadra della settimana di Champions League

Maignan viene premiato per l'ottima prova con il Milan ad Anfield: è stato scelto come miglior portiere della settimana.

Mercoledì sera il Milan ha fatto il proprio esordio in Champions League e tra i pali aveva Mike Maignan. Il portiere francese classe 1995 è stato grande protagonista ad Anfield contro il Liverpool: grazie alle sue parate i rossoneri sono rimasti in partita. In particolare, sicuramente eccellente l'intervento sul calcio di rigore. Sicuramente migliore in campo per i rossoneri, tanto da finire nel "Team of the week", ovvero il miglior undici della due giorni di Champions. Una bella soddisfazione per lui, per il Milan e per tutti i tifosi. Anche considerando che la prima in Champions di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 trasferitosi al Paris Saint-Germain, è stata in panchina. Ecco l'11 completo: