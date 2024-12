L’Italia lotta per la quinta squadra in Champions, il Portogallo si avvicina

A livello di ranking quinquennale, che influenzerà le fasce di sorteggio per le coppe europee, l’Italia è al 6° posto con 73.000 punti. Tuttavia, la posizione delle nazioni nel ranking quinquennale è ancora cruciale per determinare il numero di squadre italiane che parteciperanno alle competizioni europee nella stagione 2026/27. Con il Portogallo in crescita, l’Italia dovrà continuare a raccogliere risultati positivi per mantenere il secondo posto e garantire il massimo numero di squadre in Champions.