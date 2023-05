Milan-Inter, Dzeko: “Rinnovo? Non so, devi chiedere alla società”

“Ho 37 anni ma mi sento bene, quello è importante. Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato tre giorni fa. La squadra era molto carica, non succede tutti gli anni di giocare in Semifinale un derby, l’abbiamo preparata bene, siamo stati concentrati fino all’ultimo e questo ha ripagato”.

Sul giocare per la squadra: “Chi mi conosce sa che sono questo. Ogni tanto magari non arrivano gol, ma io do tanto di più, non solo gol. Anche oggi ho fatto un lavoro per la squadra che in queste partite ci vuole”.