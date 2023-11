Champions League: ecco cosa serve ora al Milan per passare il turno

I rossoneri ripartono in Champions League con una grande vittoria ai danni del Paris Saint-Germain, ma ora cosa serve per passare il turno?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan per essere sicuro di qualificarsi è obbligato a vincere le prossime due partite, in casa con il Dortmund e a Newcastle. Se i rossoneri battono i tedeschi, potrebbe bastare anche il pareggio all’ultima partita in Inghilterra. Però molto dipende dagli altri risultati.