Calciomercato Milan – Non solo Ibra: tutto pronto per un gran ritorno

Ieri il Milan di Stefano Pioli ha vissuto una bellissima serata di Champions League. A 'San Siro', infatti, i rossoneri hanno rimontato e battuto per 2-1 il PSG di Luis Enrique nella 4^ giornata del Gruppo F e sono ancora vivi, in corsa per la qualificazione agli ottavi. Il Diavolo dovrà battere ora Borussia Dortmund in casa e Newcastle fuori per poter staccare il pass per il prossimo turno. Quel che è certo, però, è che il Milan non lascerà nulla di intentato. Le mosse del club nel calciomercato invernale dipenderanno anche da un eventuale passaggio del girone.