Milan-Dinamo Zagabria: tra campioni e meteore, ecco i doppi ex | News

Mercoledì sera, alle 18.45, il Milan ospiterà a 'San Siro' la Dinamo Zagabria per quella che sarà la gara valida per la 2^ giornata del Gruppo E della UEFA Champions League. I rossoneri sono chiamati a vincere dopo aver ottenuto un pareggio esterno contro il Salisburgo, ma non sarà facile battere i croati in quanto galvanizzati dalla grande vittoria casalinga nel match d'esordio contro il Chelsea. Dando uno sguardo al passato, alcuni calciatori hanno vestito entrambe le maglia: non tutti, però, hanno lasciato il segno dalle parti di Milanello. Scopriamo di chi si tratta nelle prossime schede andando in ordine temporale.