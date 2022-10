Milan-Chelsea, Tomori: “Sarà difficile, ma siamo in un momento bello”

Sulla partita persa a Londra contro il Chelsea : "Contro il Chelsea, è stata una partita difficile: loro sono forti e non siamo contenti di come abbiamo giocato. Abbiamo un'altra opportunità per mettere tutto a posto".

Sul ritorno a Stamford Bridge: "Ovviamente non sono stato felice per la mia prestazione e quella della squadra: siamo molto meglio. Abbiamo un'altra opportunità per fare meglio e siamo pronti e carichi per la partita di domani".