Pioli: “La Champions è nelle nostre mani. Facile commentare la partita”

Sulla partita: “Non è difficile commentare la partita. La sensazione è che la squadra avesse cominciato con il giusto piglio, poi l’episodio ha stravolto tutto e ci ha creato tantissime difficoltà. Dispiace perché era una partita difficile e volevamo giocarcela fino alla fine, così è stata molto dura ma devo complimentarmi con i miei giocatori che in dieci hanno avuto uno spirito incredibile, non hanno mollato. Abbiamo avuto anche un paio di situazioni dove potevamo trovare il gol. Peccato, in questo stadio e con questi tifosi avremo dovuto fare diversamente. Adesso ci ributtiamo sul campionato sapendo che gestire la Champions può essere nelle nostre mani".