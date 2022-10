Milan-Chelsea: tre indisponibili per Potter | Champions League News

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . Questa mattina i 'Blues' di Graham Potter , in vista della trasferta di Milano , hanno svolto l'allenamento di rifinitura nel loro centro sportivo di Cobham .

Come riferito dal sito web ufficiale del club londinese, tre giocatori hanno saltato l'ultima seduta prima di partire alla volta del nostro Paese. Si tratta del difensore centrale francese Wesley Fofana, in gol una settimana fa nel 3-0 per il Chelsea a 'Stamford Bridge'; del centrocampista transalpino N'Golo Kanté, già assente a Londra e del fantasista marocchino Hakim Ziyech, obiettivo di calciomercato del Milan da vario tempo.