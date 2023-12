Milan, verso la Champions: il PSG vince. Oggi Tottenham-Newcastle

Milan, sguardo in Champions: il PSG vince. E il Newcastle...

Il PSG vince soffrendo in casa contro il Nantes. I francesi aveva battuto il Nizza, fin a quel momento ancora imbattuto. Il risultato finale di 2-1 con gol di Barcola e Kolo Muani è comunque un buon viatico per i ragazzi di Luis Enrique in vista della vista da dentro o fuori di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il Milan è uno spettatore interessato: ricordiamo che i rossoneri dovranno sperare in una vittoria dei tedeschi e non solo. Il Milan dovrà battere il Newcastle in casa degli inglesi. Con questi due risultati, i rossoneri si guadagnerebbero il pass agli ottavi di Champions League, col il secondo posto nel girone. Gli inglesi scenderanno in campo oggi contro il Tottenham.