Milan, Pioli con i se e i ma non si vince. Troppi alibi e giustificazioni

Il Milan di Pioli cade di nuovo e stavolta lo fa male. Non tanto per il risultato, ma per il gioco espresso. Contro l'Atalanta la sconfittaarriva solo nel recupero, ma poteva essere ben più larga per quanto visto all'inizio della partita e per buona parte del secondo tempo. Pioli, allenatore rossonero, è stato pesantemente criticato sui social, non solo per questa gara. Spesso, nei post partita delle sconfitte, ha cercato troppi alibi, per una squadra che non ne ha bisogno per ripartire. Riviviamo alcuni casi.