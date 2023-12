Atalanta-Milan 3-2 al 90′: prodezza di Muriel nel recupero | Serie A News

Replica della 'Dea', al 50', con Éderson che recupera il pallone e lo serve a Mario Pašalić: uno degli ex della partita prova la botta. Conclusione deviata in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, Lookman crea il panico nella difesa rossonera e il pallone, sul prosieguo dell'azione, termina a Teun Koopmeiners. Botta al volo dell'olandese da distanza ravvicinata e sfera 'stoppata' da Yunus Musah.

L'Atalanta - rientrata benissimo in campo - preme. Al 51' ci prova Giorgio Scalvini con un tiro dalla distanza (bravo Mike Maignan ad alzare il pallone in calcio d'angolo) e, sul corner successivo, ancora assalto dei nerazzurri alla porta di Maignan. Tentativo lodevole, ma senza costrutto.

La 'Dea' passa, però, al 55'. Si riscatta Charles De Ketelaere, che, dalla sinistra, mette un traversone forte e teso che Lookman, lesto come un falco, deposita in rete incuneandosi, in area piccola, tra le maglie (troppo larghe) dei difensori centrali del Diavolo. Qualche minuto più tardi (58') De Ketelaere prova anche un tiro ad incrociare sul secondo palo: il suo tentativo spaventa Maignan.

Pioli corre ai ripari e toglie l'impalpabile Samuel Chukwueze inserendo sul campo Ismaël Bennacer. Scalvini, al 72', impensierisce Maignan con un colpo di tacco da distanza ravvicinata e poi il tecnico rossonero fa un'altra sostituzione. Fuori dal campo uno spento Loftus-Cheek e dentro Luka Jović: Diavolo a due punte nei venti minuti finali.

Al 76' azione, di forza e grinta, di Scalvini, che fa fuori (forse anche con un paio di falli ...) due avversari e arriva fino alla conclusione in area di rigore rossonera. Maignan para il diagonale del difensore orobico e, poi, se possibile, è ancora più bravo sulla conclusione a botta sicura di Lookman. Il francese evita il terzo gol dell'Atalanta con una prodezza.

Il Milan si fa vedere, al 78', con una conclusione debole, dalla distanza, di Christian Pulisic che non crea alcun problema a Musso. Un minuto più tardi, Scalvini, autore di una grande prova, 'mura' la conclusione di Jović, entrato bene nel match. E infatti è proprio il serbo, all'80', che pareggia la partita.

Assist, dalla sinistra, di un positivo Pulisic e Jović, ben posizionato in area piccola, di piatto sinistro batte Musso. Gasperini corre ai ripari e inserisce Aleksey Miranchuk e Luis Muriel per Lookman e De Ketelaere, poi toglie Pašalić per l'ex granata Michel Adopo. Pioli risponde inserendo Yacine Adli per l'ammonito e stanco Reijnders nei minuti finali.

Nel recupero - al 93' - seconda ammonizione per il capitano del Milan, Davide Calabria, e conseguente espulsione. Diavolo in dieci uomini per l'assalto finale, prevedibile, dei padroni di casa. Al 95', alla prima azione in superiorità numerica, con Pulisic che perde palla a metà campo e Adli che dorme in fase difensiva, Miranchuk serve Muriel in area piccola: colpo di tacco geniale e Maignan è superato per il nuovo vantaggio orobico.

Al 96' è Fikayo Tomori, che, buttatosi davanti, con un diagonale per poco non batte Musso. Nel recupero non cambia più nulla. Atalanta-Milan 3-2 al 90' al 'Gewiss Stadium' e il Diavolo di Pioli vede, dunque, la vetta della classifica allontanarsi molto probabilmente in maniera definitiva. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

