Pagelle Atalanta-Milan 3-2: tutti male tranne Maignan e Jovic

PAGELLE ATALANTA-MILAN - La partita inizia con il Milan che fa un infinito possesso palla, ma che non trova il varco giusto. Anzi, è l'Atalanta a sfiorare il vantaggio con De Ketelaere, che spara alto da un metro. Poi rossoneri pericolosi con Fikayo Tomori, ma la deviazione di Ederson trova Musso; pochi minuti dopo sempre Fikayo Tomori protagonista, ma l'esito è diverso: la sua deviazione sul tiro di Lookman finisce in porta e i nerazzurri passano in vantaggio. Reazione immediata del Milan, che pareggia all'ultimo secondo del primo tempo con Giroud di testa su calcio d'angolo. E questa è una sorpresa. L'inizio ripresa è terrificante ancora una volta e Lookman riporta avanti i bergamaschi. Jovic però entra bene in partita e pareggia i conti a dieci dalla fine. Sembra addirittura il Milan possa vincerla, ma invece Muriel di tacco fa una magia dopo che Calabria ha lasciato i rossoneri in dieci.