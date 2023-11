Milan-Borussia Dortmund, infortunio per Thiaw. Krunic centrale d’emergenza

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il Borussia Dortmund, gara valida per la quinta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Al 51' tegola per il Milan e per Pioli, si ferma Malick Thiaw per quello che sembra essere l'ennessimo infortunio muscolare dei rossoneri. Il Diavolo senza centrali mette in campo Krunic adattato. Emergenza senza fine e un problema che andrà risolto.