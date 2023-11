Milan-Borussia Dortmund 0-1, Giroud sbaglia. Reus no

Una partita fondamentale per il Milan. I rossoneri stanno giocando contro il Borussia Dortmund, gara valida per la quinta giornata della Champions League. I rossoneri devono fare risultato per fare un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Al nono rigore per il Borussia Dortmund, fallo di Calabria su Bynoe-Gittens. Al decimo minuto passa il Borussia, rigore perfetto di Reus. Poco prima rigore sbagliato da Giroud.