Milan-BVB, la chiave della gara: il centrocampo tra gestione e creazione

E in questo caso la coppia formata da Krunić e Reijnders si dividerebbe i compiti di regia e interdizione. L'inglese sarebbe però al rientro dal 1', dopo aver saltato la sfida di Lecce e i 30' contro la Fiorentina: per gestire le risorse, quindi, potrebbe giocare in una posizione più da mezzala con la creazione di gioco maggiormente intestata allo stesso Krunić. Ruolo più volte ricoperto da lui in stagione. Parliamo di giocatori duttili, potenzialmente intercambiabili di compiti e posizione nei 90' e con alle spalle due alternative - Adli e Pobega - in grado di portare un contributo importante alla causa rossonera. LEGGI ANCHE: Youth League - Le pagelle della nostra redazione di Milan-BVB >>>