Milan-Borussia Dortmund, tornano Loftus-Cheek e Giroud. Su Camarda …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 27 novembre 2023. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità importanti, soprattutto in merito alla partita di domani sera in Champions League contro il Borussia Dortmund. Per il Diavolo di Stefano Pioli, vincere o morire: soltanto con una vittoria, infatti, i rossoneri potrebbero andare agli ottavi del torneo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.