Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve-Inter non finisce mai”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica spazio al pareggio, 1-1, del big match della 13^ giornata della Serie A 2023-2024 tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi. Partita decisa dai gol realizzati nel primo tempo da Dušan Vlahović per i bianconeri e da Lautaro Martínez per i nerazzurri. "Preso un gol da polli", secondo il tecnico della 'Vecchia Signora', che rimane, dunque, a - 2 dalla vetta. Il duello tra le due contendenti per lo Scudetto continua, quindi, senza particolari scossoni in classifica.