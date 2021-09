Milan-Atletico, Pioli: “Grande opportunità per dimostrare di essere competitivi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, a 'Mediaset' prima di Milan-Atlético Madrid, partita della 2^ giornata del Gruppo B di Champions League

Su Kjaer: "Sta bene, ma non era il caso di rischiarlo. Sarà pronto per la partita di domenica".

Su Tonali in panchina: "Purtroppo in questo pezzo di campionato e Champions ho dovuto far girare solo tre centrocampisti. Stasera tocca a Sandro partire dalla panchina perché ne ha giocate tre di fila. Non è importante chi comincia, l'importante è che tutti scendano in campo bene".