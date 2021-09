Milan-Atletico, Javi Moreno: “È la squadra spagnola più forte”

Javi Moreno, doppio ex di Milan-Atletico ha espresso parole d'elogio per i Colchoneros. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Un anno in rossonero per Javi Moreno (16 presenze e 2 gol), uno e mezzo con i Colchoneros (29 presenze e 5 gol), è doppio ex di Milan-Atletico. Stasera si giocherà la seconda giornata di Champions League e l'ex attaccante, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della formazione spagnola, spendendo parole d'elogio per gli uomini di Diego Simeone. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che sia l'Atletico la più forte tra le spagnole, per la qualità della rosa che ha a disposizione Simeone. Il Real e il Barça sono ottime squadre, però l'Atletico è uno squadrone, che lotterà fino alla fine sia per la Liga che per la Champions". Ecco dove vedere Milan-Atletico in TV o in streaming >>>