Milan-Atletico, Bennacer: “C’è delusione, ma dobbiamo alzare la testa”

Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Atlético Madrid di Champions League

Sui dettagli : "Quando parlo dei dettagli, parlo di tutto. E' duro. C'è il Var, prendono loro le decisioni. Non so cosa dire, è così. Non possiamo fare niente, dobbiamo alzare la testa ed essere concentrati per la prossima partita".