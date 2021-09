Liverpool-Milan 3-2, Pioli: “Abbiamo sofferto l’inizio, peccato per il risultato”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22. Queste le sue dichiarazioni.

Che partita è stata: "Secondo me la partita ci dirà tante cose e ci ha fatto capire qual è il livello della Champions. L'impatto è stato forte, squadra forte e ambiente incredibile. Abbiamo sofferto l'inizio, con più dinamismo potevamo superare la loro pressione. Li abbiamo fatti entrare dentro la partita, ma poi abbiamo li abbiamo messi in difficoltà. Peccato per il risultato, potevamo uscire con un risultato positivo".

Sul ritmo elevato: "Bisogna allenarsi in un certo modo. Oggi il livello era alto, non credo che noi siamo lontani da questo livello. Dobbiamo far migliorare la condizione di alcuni giocatori, dobbiamo essere più omogeneo come gruppo, ma della prestazione di oggi ci sono tante cose positive. Poi è chiaro che la qualità degli avversari ci hanno messo anche in difficoltà".

Non c'era il tempo della giocata: "E' vero che la loro pressione era forte, ma credo che potevamo muoverci meglio con le catene laterali con terzini ed esterni. Potevamo fare dei movimenti con i tempi giusti. La loro pressione era molto forte, cercavamo di superarli con una imbucata in più e quando ci siamo riusciti li abbiamo messi in difficoltà".

Sul gol di Salah: "Abbiamo fatto un errore. Lo analizzeremo bene, ma a questi livelli ogni errore viene pagato a caro prezzo".