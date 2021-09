Liverpool-Milan 1-2: rossoneri in vantaggio con Brahim Diaz! | News

Il Milan ribalta i conti ad Anfield! Rete di Brahim Diaz per il raddoppio dei rossoneri quando siamo al 44esimo minuto di gioco

Il Milan la ribalta in due minuti! Rete di Brahim Diaz al 44esimo minuto del primo tempo. Gol arrivato dopo un recupero palla a centrocampo. Leao porta il pallone nei pressi dell'area di rigore del Liverpool, serve Rebic il quale vede Theo Hernandez all'altezza del dischetto. Tiro del francese salvato sulla linea, ma arriva il tap in vincente di Brahim Diaz per il 2-1 rossonero. Grande reazione dei ragazzi di Pioli che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio!