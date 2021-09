Liverpool-Milan 1-0: rigore parato da Maignan! | News

Mike Maignan ha parato un calcio di rigore. Strepitosa parata del portiere rossonero su un tiro forte, ma centrale di Mohamed Salah

Al 12esimo minuto del primo tempo, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore del Liverpool. Secondo il signor Marciniak il tocco di mano di Bennacer è stato ritenuto volontario, dunque penalty e giallo per il centrocampista del Milan. Dal dischetto Mohamed Salah: l'egiziano, però, è stato neutralizzato da Mike Maignan. Il portiere francese ha parato alla sua destra il tiro dell'attaccante dei Reds. Risultato che rimane sull'1-0 in favore dei padroni di casa al 13esimo minuto della prima frazione di gioco.